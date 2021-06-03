Пандемия коронавируса, введение карантина усугубили проблему ожирения среди населения. Во время действия ограничительных мер многие люди изменили пищевые привычки и стали меньше двигаться, из-за чего набрали лишний вес.

Исследовательская группа из Технического университета Мюнхена (TUM) и ученые Института исследования общественного мнения Forsa в апреле 2021 года опросили 1 001 взрослого в возрасте от 18 до 70 лет.

— Люди в возрасте от 30 до 44 лет (48%) и опрошенные, у которых ранее были проблемы с весом (53%), указывают, что они прибавили в весе с начала пандемии коронавируса, — свидетельствуют данные опроса.

В среднем прибавка в весе составила 5,6 кг. Она также вызывает серьезное беспокойство с точки зрения риска коронавируса. У людей, страдающих ожирением, болезнь может протекать тяжелее.

Пандемия повлияла на пищевые привычки людей. Более 60% опрошенных заявили, что их привычки в еде не изменились коренным образом, однако во время карантина люди чаще ели со скуки и в основном прибегали к сладостям, фаст-фуду или напиткам с сахаром, сообщают исследователи.

Также люди отметили, что они меньше двигались. Об этом рассказали 52% респондентов.

Карантин и ожирение

Карантинные ограничения из-за распространения Covid-19 привели к ожирению среди детей.

Об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Источник: Heilpraxis