Городской голова Бердянска Валерий Баранов заявил, что город готовится стать центром реабилитации после Covid-19.

— Совместно с американскими партнерами мы разрабатываем концепцию, чтобы Бердянск стал центром постковидной реабилитации. Для этого есть большая программа, которую мы презентуем осенью, — сказал он.

Баранов заверил, что на сегодняшний момент эпидемическая обстановка в городе спокойная. Covid-отделение больницы загружено на 25%.

— Если у нас в январе больных с Covid-19 в городе было 640 человек, то сегодня 107, — сказал он.

По словам мэра, город готов к вакцинации, но желающих прививаться мало.

Баранов также сообщил, что Бердянск готовится презентовать концепцию развития территории.

— Мы создаем концепцию развития территории, которую презентуем через несколько недель. Будет проект, какого в Украине еще никто не видел. Это будет территория с отелями, в том числе пятизвездочными, с казино, спортивными, культурными, парковыми зонами, — добавил мэр.

Мэр города отметил, что в городе работает восемь детских оздоровительных лагерей, более 80 отелей, очень много частных гостиниц.

— В прошлом году детские лагеря не работали, но в этом уже открылись, — сказал он.

Кроме этого, городские власти хотят возродить фестивальное движение. На День независимости готовится большой музыкальный фестиваль.

После стационарного лечения постковидный синдром требует комплексного подхода, который включает в себя медикаментозную, медико-психологическую помощь и реабилитацию.