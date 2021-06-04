По состоянию на 4 июня все регионы Украины находятся в желтой зоне карантина. Ни одна область не относится к красной, оранжевой и зеленой зоне эпидемической опасности.

По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19, к зеленой зоне карантина принадлежат четыре региона.

Это город Киев (5,0% и 41,8%), Закарпатская (3,7% и 46,9%), Полтавская (4,6% и 46,0%) и Хмельницкая (3,9% и 49,4%) области.

Также близки к показателям зеленой зоны по коэффициенту выявления случаев инфицирования — Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Тернопольская, Харьковская и Херсонская области.

В то же время ближайшими к критическим показателям по показателям эпидемического порога являются Волынская (81,2%), Ивано-Франковская (84,5%), Сумская (80,7%), Тернопольская (84,2%) и Черкасская области (80,8%).

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 4 июня зафиксировали 2 266 новых случаев коронавируса. От вируса умерли 95 пациентов, а выздоровел — 8 291 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Запорожской (230), Днепропетровской (156) и Киевской (145) областях.

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