Согласно новым результатам исследования, проведенного учеными Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, риск заражения SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим Covid-19, существенно снижается в течение 10 месяцев после первого заражения.

В проекте приняли участие около 700 жителей (средний возраст 86 лет) и почти 1 500 сотрудников в 100 домах престарелых в Англии. Все они прошли анализы крови на антитела в июне и июле прошлого года после первой волны Covid-19. Около трети дали положительный результат.

Было обнаружено, что у жителей с предыдущей инфекцией вероятность заразиться на 85% ниже, чем у жителей, которые никогда не были инфицированы. В то время как у сотрудников, перенесших инфекцию, вероятность заражения на 60% ниже, чем у тех, которые не были инфицированы ранее.

— Тот факт, что предшествующая инфекция Covid-19 обеспечивает высокий уровень защиты для жителей домов престарелых, обнадеживает, учитывая серьезные опасения, что у этих людей могут быть менее устойчивые иммунные ответы, связанные с возрастом, — отметила ведущий автор доктор Мария Крутикова (UCL Institute of Health Informatics).

По мнению авторов, проект дал уникальную возможность взглянуть на защитный эффект естественной инфекции пожилых людей в преддверии развертывания вакцинации.

Следующим важным шагом станет исследование продолжительности иммунитета после естественной инфекции и вакцинации и оценка того, сохраняется ли этот защитный эффект против существующих и новых вариантов Covid-19.

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