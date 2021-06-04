Чтобы ускорить вакцинацию украинцев Минздрав предлагает коммунальным и частным медицинским учреждениям присоединиться к процессу. Им нужно будет создать мобильную бригаду или пункт прививки против Covid-19.

Для этого надо обратиться с официальным запросом в произвольной форме в подразделение по охране здоровья областной (ОГА) или Киевской городской государственных администраций (КГГА).

Необходимо назначить и указать лиц, которые будут ответственными за запись, учет остатков вакцин. Обязательно — актуальные телефоны регистратур.

После принятия положительного решения медучреждение включается в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации от Covid-19.

Если решение отрицательное, Минздрав проводит дополнительные консультации.

Департаменты здравоохранения предоставляют перечень поставщиков услуг в Минздрав ежемесячно в период с 25-го до 30-го числа, который утверждает обновленный перечень.

К вакцинации могут быть привлечены учреждения здравоохранения всех форм собственности и физические лица-предприниматели, которые имеют лицензию на медицинскую практику и подключены к электронной системе здравоохранения.

Если ухудшение эпидемиологической ситуации не произойдет в июне, следующий рост заболеваемости Covid-19 в Украине ожидается с конца сентября.