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Людмила Грубник |

Суточный прирост немного уменьшился: в Украине 2 266 новых случаев Covid-19

маска, коронавирус, магазин

По состоянию на утро 4 июня 2021 года в Украине зафиксировали 2 211 683 случая коронавируса. В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки — 2 266 новых больных, что меньше, чем 3 числа.

Среди них — 82 ребенка и 20 медработников.

За время пандемии на территории государства от вируса умерли 51 054 человека, за день — 95.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 080 382 украинцам, за сутки — 8 291.

С начала пандемии в Украине провели 10 290 345 ПЦР-тестов, за последние 24 часа — 28 696.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Запорожской (230), Днепропетровской (156) и Киевской (145) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 22 случая;
  • Волынская область — 75 случаев;
  • Днепропетровская область — 156 случаев;
  • Донецкая область — 79 случаев;
  • Житомирская область — 49 случаев;
  • Закарпатская область — 8 случаев;
  • Запорожская область — 230 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 26 случаев;
  • Киевская область — 145 случаев;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Львовская область — 81 случай;
  • Николаевская область — 79 случаев;
  • Одесская область — 79 случаев;
  • Полтавская область — 41 случай;
  • Ровенская область — 105 случаев;
  • Сумская область — 70 случаев;
  • Тернопольская область — 33 случая;
  • Харьковская область — 60 случаев;
  • Херсонская область — 64 случая;
  • Хмельницкая область — 51 случай;
  • Черкасская область — 61 случай;
  • Черновицкая область — 54 случая;
  • Черниговская область — 93 случая.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 3 июня 2021 года в Украине обнаружили 2 209 417 случаев болезни.

Суточный прирост — 2 581 новый больной.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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