По состоянию на утро 4 июня 2021 года в Украине зафиксировали 2 211 683 случая коронавируса. В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки — 2 266 новых больных, что меньше, чем 3 числа.
Среди них — 82 ребенка и 20 медработников.
За время пандемии на территории государства от вируса умерли 51 054 человека, за день — 95.
В то же время выздороветь удалось в целом 2 080 382 украинцам, за сутки — 8 291.
С начала пандемии в Украине провели 10 290 345 ПЦР-тестов, за последние 24 часа — 28 696.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Запорожской (230), Днепропетровской (156) и Киевской (145) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 22 случая;
- Волынская область — 75 случаев;
- Днепропетровская область — 156 случаев;
- Донецкая область — 79 случаев;
- Житомирская область — 49 случаев;
- Закарпатская область — 8 случаев;
- Запорожская область — 230 случаев;
- Ивано-Франковская область — 26 случаев;
- Киевская область — 145 случаев;
- Кировоградская область — 15 случаев;
- Луганская область — 24 случая;
- Львовская область — 81 случай;
- Николаевская область — 79 случаев;
- Одесская область — 79 случаев;
- Полтавская область — 41 случай;
- Ровенская область — 105 случаев;
- Сумская область — 70 случаев;
- Тернопольская область — 33 случая;
- Харьковская область — 60 случаев;
- Херсонская область — 64 случая;
- Хмельницкая область — 51 случай;
- Черкасская область — 61 случай;
- Черновицкая область — 54 случая;
- Черниговская область — 93 случая.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 3 июня 2021 года в Украине обнаружили 2 209 417 случаев болезни.
Суточный прирост — 2 581 новый больной.
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