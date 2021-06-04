По состоянию на утро 4 июня 2021 года в Украине зафиксировали 2 211 683 случая коронавируса. В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки — 2 266 новых больных, что меньше, чем 3 числа.

Среди них — 82 ребенка и 20 медработников.

За время пандемии на территории государства от вируса умерли 51 054 человека, за день — 95.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 080 382 украинцам, за сутки — 8 291.

С начала пандемии в Украине провели 10 290 345 ПЦР-тестов, за последние 24 часа — 28 696.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Запорожской (230), Днепропетровской (156) и Киевской (145) областях.

Статистика:

Винницкая область — 22 случая;

Волынская область — 75 случаев;

Днепропетровская область — 156 случаев;

Донецкая область — 79 случаев;

Житомирская область — 49 случаев;

Закарпатская область — 8 случаев;

Запорожская область — 230 случаев;

Ивано-Франковская область — 26 случаев;

Киевская область — 145 случаев;

Кировоградская область — 15 случаев;

Луганская область — 24 случая;

Львовская область — 81 случай;

Николаевская область — 79 случаев;

Одесская область — 79 случаев;

Полтавская область — 41 случай;

Ровенская область — 105 случаев;

Сумская область — 70 случаев;

Тернопольская область — 33 случая;

Харьковская область — 60 случаев;

Херсонская область — 64 случая;

Хмельницкая область — 51 случай;

Черкасская область — 61 случай;

Черновицкая область — 54 случая;

Черниговская область — 93 случая.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 3 июня 2021 года в Украине обнаружили 2 209 417 случаев болезни.

Суточный прирост — 2 581 новый больной.

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