Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти Индии заказали 300 млн доз еще не утвержденной вакцины.
Соглашение обойдется стране в $206 млн.
— Неизвестная вакцина индийской фирмы Biological E находится на этапе испытаний третьей фазы и показала перспективные результаты на первых двух этапах, — говорится в сообщении федерального правительства.
Правительство страны пошло на такой шаг с целью ускорить процесс вакцинации от вируса.
Коронавирус в Индии
В апреле и мае 2021 года в Индии значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Новый штамм вируса спровоцировал рост количества новых случаев и смертей среди населения, что увеличило нагрузку на медсистему.
Подробнее о коронавирусе в Индии читайте в материалах на сайте Факты ICTV.