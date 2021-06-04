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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Индия заказала 300 млн доз еще не утвержденной Covid-вакцины

Индия заказала 300 млн доз еще не утвержденной Covid-вакцины

Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти Индии заказали 300 млн доз еще не утвержденной вакцины.

Соглашение обойдется стране в $206 млн.

— Неизвестная вакцина индийской фирмы Biological E находится на этапе испытаний третьей фазы и показала перспективные результаты на первых двух этапах, — говорится в сообщении федерального правительства.

Правительство страны пошло на такой шаг с целью ускорить процесс вакцинации от вируса.

Коронавирус в Индии

В апреле и мае 2021 года в Индии значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

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Новый штамм вируса спровоцировал рост количества новых случаев и смертей среди населения, что увеличило нагрузку на медсистему.

Подробнее о коронавирусе в Индии читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: ВВС

Фото: Pixabay

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