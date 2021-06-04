В отчете за 2020 год британской благотворительной организации по борьбе с расстройствами пищевого поведения Beat выделено несколько способов, с помощью которых кампании по профилактике ожирения могут непреднамеренно повысить риск расстройств пищевого поведения и обострить симптомы.

В документе определены конкретные пути риска. Например:

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, как неэффективная стратегия для долгосрочной потери веса, которая также повышает риск переедания приоритетность худобы, когда худоба ложно приравнивается к здоровью, а больший вес, соответственно, вызывает ассоциацию с плохим здоровьем

когда худоба ложно приравнивается к здоровью, а больший вес, соответственно, вызывает ассоциацию с плохим здоровьем использование табелей показателей индекса массы тела, которое по сути является стигматизирующим действием. В то время как стигма из-за веса снижает благосостояние и способствует неравенству во многих сферах общества.

Компания Beat также отметила проблемы с другими благими намерениями кампаний против ожирения. Такими, как маркировка калорий в меню и на этикетках продуктов питания, которые могут усугубить страдания по поводу расстройства пищевого поведения.

В список осуждения попало также и приложение для похудения, представленное Национальной службой здравоохранения Великобритании.

— Мы согласны и утверждаем, что в некоторых отношениях кампании по борьбе с ожирением могут принципиально противоречить усилиям по предотвращению расстройств пищевого поведения, — утверждают участники компании.

Они уверены: для снижения риска расстройств пищевого поведения мир должен стать безопасным с точки зрения снижения стигмы и дискриминации для людей с большим весом.

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Источник: The Lancet