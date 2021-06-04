В Украине за минувшие сутки, 3 июня, от коронавируса вакцинировались 50 840 человек. Из них одну дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированы — 3 972 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. 3 июня сделали на 16 тыс. больше прививок, чем 2 июня — 34 481.

Больше всего прививок сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech — 32 489. Также более 17 тыс. прививок сделали китайской вакциной CoronaVac, которую производит компания Sinovac Biotech.

С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировались 1 123 663 человека, одну дозу получил 1 123 661 человек, завершили иммунизацию — 142 062 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 265 723 прививки.

По состоянию на 4 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 630 381 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 4 июня коронавирус в Украине подтвердили в 2 266 человек. За время пандемии на территории государства от вируса скончались 51 054 человека, за день – 95. Выздороветь удалось всего 2 080 382 украинцам, за сутки – 8 291.

Наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Запорожской (230), Днепропетровской (156) и Киевской (145) областях.

Фото: Сумская ОГА