Если ухудшение эпидемиологической ситуации не произойдет в июне, следующий рост заболеваемости Covid-19 в Украине ожидается с конца сентября. Об этом рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, летний прогноз обуславливается сезоном отпусков, во время которого в страну могут быть завезены новые штаммы коронавируса. Например, из излюбленного места отдыха украинцев Турции, где уже зафиксирован индийский штамм.

— Если в июне не будет роста заболеваемости, то, вероятней всего, он будет уже с конца сентября, когда люди вернутся из отпусков и, опять же, могут завезти в Украину какой-нибудь новый штамм, — отметил Курпита.

Осложнению ситуации в определенной мере может способствовать и малый процент вакцинированных граждан в странах со средним и низким уровнем развития. Там распространение вируса будет продолжаться.

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