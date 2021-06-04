По состоянию на утро 4 июня 2021 года в Киеве зафиксировали еще 566 новых случаев коронавируса.

За весь период пандемии в столице зарегистрировали 208 439 случаев болезни.

За сутки в столице от вируса умерли 11 человек, в целом — 5 116 летальных случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 3 334 человека. В общем коронавирус преодолели 179 584 жителя столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: