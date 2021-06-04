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Вікторія Яснопольська |

На что способна экспериментальная таблетка от Covid-19 — исследование

таблетка от вируса

Экспериментальный препарат Tempol может быть многообещающим пероральным противовирусным средством для лечения Covid-19. К такому выводу пришли ученые Национального института здоровья из США в результате исследования клеточных культур.

— Пероральный препарат, который предотвращает репликацию SARS-CoV-2, был бы важным инструментом для снижения тяжести заболевания, — отметила директор NICHD, доктор медицины Дайана Бьянки.

Исследователи обнаружили эффективность Tempol после того, как ответили на изначальный вопрос: как вирус SARS-CoV-2 использует свою РНК-репликазу, фермент, который позволяет реплицировать его геном и создавать копии самого себя, оказавшись внутри клетки.

Определение этой характеристики РНК-репликазы позволило ученым использовать слабые места вируса. Выяснилось, что Tempol может разлагать кластеры железо-сера, играющих главную роль в способности коронавируса стремительно размножаться.

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Основываясь на предыдущих исследованиях Tempol, проведенных при других заболеваниях на животных, авторы проекта отметили, что эффект препарата может быть достигнут в тканях, которые являются основными мишенями для SARS-CoV-2, таких как слюнные железы и легкие.

Учитывая профиль безопасности Tempol и дозировку, считающуюся терапевтической, исследование будет продолжено, чтобы определить, эффективен ли препарат у пациентов, особенно на ранних стадиях заболевания, когда вирус только начинает реплицироваться.

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Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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