Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Отек Квинке: в Тернополе женщину госпитализировали после окрашивания волос

окрашивание волос

В Тернополе 33-летняя женщина попала в больницу после окрашивания волос.

33-летняя местная жительница получила сильную аллергическую реакцию на краску.

Она вызвала скорую, отчитывается генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус.

С отеком Квинке, крапивницей, сильным покраснением лица пациентку госпитализировали в больницу.

Отравление детей

В апреле 2021 года в Черниговской области четверо детей из многодетной семьи попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом.

Читайте
На Харьковщине четверо детей попали в больницу из-за яда для крыс

Согласно информации, накануне родители накормили их картофелем с грибами. Самому младшему было восемь месяцев, самому старшему мальчику — семь лет. Делом занимались представители местных правоохранительных органов.

Другие новости о чрезвычайных происшествиях Украины читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Cemd MK

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка