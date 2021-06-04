В Тернополе 33-летняя женщина попала в больницу после окрашивания волос.

33-летняя местная жительница получила сильную аллергическую реакцию на краску.

Она вызвала скорую, отчитывается генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус.

С отеком Квинке, крапивницей, сильным покраснением лица пациентку госпитализировали в больницу.

Отравление детей

В апреле 2021 года в Черниговской области четверо детей из многодетной семьи попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом.

Согласно информации, накануне родители накормили их картофелем с грибами. Самому младшему было восемь месяцев, самому старшему мальчику — семь лет. Делом занимались представители местных правоохранительных органов.

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Источник: Cemd MK