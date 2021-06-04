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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Преодолеть СПИД до 2030 года — в ООН рассказали, что для этого нужно

СНІД

В ООН озвучили оптимистичный прогноз, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который провоцирует синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), получится преодолеть до 2030 года.

Об этом заявила руководитель программы борьбы со СПИДом в ООН, директор-распорядитель программы UNAIDS Винни Бьяньима.

По ее словам, странам следует сосредоточиться на неравности, которая не позволяет людям получить доступ к необходимым услугам.

— Если они смогут перекрыть эти пробелы по конкретным группам наибольшего риска, мы сможем положить конец СПИДу до 2030 года, — отметила Винни Бьяньима.

Мифы о ВИЧ и СПИДе

В сети распространяется много непроверенной информации о ВИЧ и СПИДе.

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ВИЧ и СПИД: в чем разница

В частности о путях передачи, симптомах и лечении.

Подробнее о главных мифах о ВИЧ и СПИДе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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