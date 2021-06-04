Немецкие медики обнаружили, что пациенты, которые получили первую прививку от Astra Zeneca, а вторую дозу вакцины от компании Pfizer, не имели опасных побочных эффектов.

Они приобрели иммунитет, который даже сильнее, чем если бы он был от двух доз одной и той же компании. Об этом исследователи опубликовали статью на medRxiv

Но важно отметить, что статьи, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

С начала мая 2021 года детские прививки для возраста 12-15 лет из намерений стали практикой в Соединенных Штатах и Канаде. По состоянию на середину мая в США прививку от Covid-19 получили около 2,5 млн детей: почти половине из них ввели обе необходимые дозы.

Источник: medRxiv.