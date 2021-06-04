Отек Квинке иногда проявляется настолько впечатляюще, что люди, которые находятся в это время рядом с пострадавшим, или теряются, или впадают в прострацию, наблюдая пугающий приступ удушья и судорожный лающий кашель.

Почему возникает отек Квинке? Как правильно оказать первую помощь при этом состоянии? На эти и другие вопрос Фактам ICTV отвечает семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

— Отек Квинке или ангионевротический отек развивается в подкожных слоях, в подкожной клетчатке или слизистой оболочке, — рассказала Людмила Сердюк.

Первые ощущения приближающегося отека: легкое жжение и покалывание в том месте, где в считанные минуты появится опасная припухлость — на губах, веках, щеках. Иногда сильно опухает язык, иногда – все лицо, тогда больному не удается даже открыть глаза.

Среди симптомов также — слезотечение, тяжелое, свистящее дыхание через нос, сухой кашель и осиплости в голосе. У людей с развившимся отеком Квинке, как правило, снижается артериальное давление, они интенсивно потеют, жалуются на учащенное сердцебиение.

По словам семейного врача, наиболее опасным для жизни является ангиоотек гортани, который быстро приводит к перекрытию дыхательных путей, удушью и летальному исходу. Здесь счет идет на минуты. И промедление действительно смерти подобно. Вот почему в такой ситуации крайне важно не теряться, не паниковать, а немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

Причины отека Квинке

Отек Квинке – это следствие реакции организма на аллергены. Ими могут быть продукты (цитрусовые, яйца, шоколад, молоко, рыба), пыльца растений, грибки, бытовая химия, лекарственные препараты, укусы насекомых, пыль, шерсть или выделения домашних животных, солнечные лучи, а также стресс, проблемы с пищеварением, наследственность.

Довольно часто отек Квинке может развиться при применении краски для волос. Аллергию на нее чаще всего провоцирует компонент парафенилендиамин, который входит в состав практически всех красок для волос и именно благодаря ему происходит эффект стойкого окрашивания.

По словам Людмилы Сердюк, аллергическую реакцию, в том числе и отек Квинке, могут вызвать даже те краски, которые позиционируются как “гипоаллергенные” или “100% натуральные”.

Но здесь нужно отдавать себе отчет в том, что абсолютно натуральной краски для волос не существует. Исключения составляют натуральные хна и басма. Остальные средства — ядреная смесь из всевозможных химических компонентов, которые и являются причиной аллергии.

Первая помощь при отеке Квинке

До приезда скорой медицинской помощи, которую нужно вызвать обязательно, следует устранить контакт с аллергеном, дать доступ свежего воздуха, уложить больного, успокоить его. Если есть возможность, дать таблетку любого антигистаминного препарата, который есть в домашней аптечке. Если человек не может глотать, таблетку измельчить и положить под язык.

Также неплохо было бы иметь под рукой активированный уголь, Энтеросгель или Полисорб, чтобы снизить концентрацию аллергического вещества в организме.

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