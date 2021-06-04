Украина снова оказалась на втором месте по смертности от коронавируса в Европе. На первом — Российская Федерация (393 за сутки).

В мире за 24 часа зафиксировали более 474 тыс. новых случаев этой болезни, а в целом — 172,9 млн. От осложнений, которые вызвал коронавирус, за сутки умерли более 10 тыс. человек. В то же время выздоровели — более 155 млн человек.

Главные новости о коронавирусе за 4 июня в Украине и мире – читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировали 2 266 новых случаев коронавирус, всего — 2 211 683. В течение последнего дня в стране от последствий, вызванных вирусом, умерли 95 человек. В то же время преодолеть болезнь удалось всего 2 080 382 украинцам, за сутки – 8 291.

Наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Запорожской (230), Днепропетровской (156) и Киевской (145) областях.

Коронавирус в мире

Власти Индии заказали 300 млн доз еще не утвержденной вакцины против коронавируса из-за сложной ситуации с болезнью. Неизвестная вакцина индийской фирмы Biological E находится на этапе испытаний третьей фазы.

Эстония обещает передать лишние 800 тыс. доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca другим странам, но точные детали о пожертвованиях еще не установили.

США призывают Китай обнародовать записи, связанные с течением болезни работников лаборатории Уханского института вирусологии, которые могли заболеть коронавирусом еще в 2019 году.

Вакцинация в Украине

В Украине за минувшие сутки, 3 июня, от коронавируса вакцинировались 50 840 человек. Из них одну дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированные – 3 972 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировались 1 123 663 человека, одну дозу получила 1 123 661 человек, завершили иммунизацию – 142 062 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 265 723 прививки.

Центры вакцинации будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и еще четырех городах Полтавской области. На прививки будут приглашать людей, которые записались через приложение действие или у семейного врача. Люди смогут иммунизироваться препаратом CoronaVac, который разработала фармацевтическая компания Sinovac Biotech.