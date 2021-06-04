Исследование, проведенное Индийским институтом медицинских наук (AIIMS) в Дели, показало, что ни один человек из вакцинированных не умер после повторного заражения Covid-19 в течение апреля-мая 2021 года.

Это было выявлено в ходе изучения геномной последовательности прорывных инфекций в Индии во время второй волны Covid-19.

Проще говоря, если человек заразится Covid-19 после полной вакцинации, это называется прорывной инфекцией.

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Первое исследование прорывных инфекций, проведенное AIIMS в Дели в период с апреля по май, подтвердило, что, несмотря на очень высокую вирусную нагрузку, ни один из вакцинированных людей не умер из-за болезни.

Из 63 прорывных инфекций 36 пациентов получили две дозы, а 27 получили — одну дозу вакцины от Covid-19. Десять пациентов получали CoviShield, а 53 — Covaxin.

— Несмотря на то, что уровни антител для подгруппы пациентов были достаточно высокие, они, тем не менее, заразились и были доставлены в неотложную помощь, как и другие пациенты, — говорится в отчете AIIMS.

Но ни один случай из исследованных прорывных инфекций не закончился смертельным исходом. Однако во всех случаях наблюдалась неослабевающая лихорадка высокой степени тяжести в течение пяти-семи дней.

Средний возраст пациентов составлял 37 лет (21-92 года), из них 41 мужчина и 22 женщины. Ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы служить предрасполагающим фактором для прорывных инфекций.

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Источник: India Today