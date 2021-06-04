Всемирный день борьбы с кариесом отмечают 4 июня. По данным ВОЗ, во всем мире эта болезнь встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.

Врач-стоматолог Марианна Коршинская-Мади рассказала Фактам ICTV о том, что такое кариес, почему он возникает, и как его предотвратить.

Что такое кариес и какие причины возникновения

Кариес — это патологический процесс, возникающий после прорезывания зуба и характеризующийся деминерализацией эмали с последующим образованием кариозной полости. Это заболевание, имеющее полиэтиологическую природу.

Есть ряд причин, почему возникает кариес:

Наличие кариесогенных бактерий стрептококков (Streptococcus mutans, Str. sanguis, Str. mitis, Str. salivarius и другие);

— Эти бактерии в результате своей жизнедеятельности, выделяют кислоту, которая деминерализует твердые ткани зуба. Это основная причина, — отметила врач.

Неудовлетворительная гигиена, то есть чем больше бактерий, тем выше риск развития кариеса. Больше всего их в налете;

Неполноценное, несбалансированное питание. Чтобы не возникало кариеса, стоит употреблять пищу, которая обогащена микроэлементами и витаминами. Также важна структура пищи и качество питьевой воды.

Нехватка слюны во рту тоже является риском возникновения кариеса. Ведь слюна не только физически очищает зубы, минерализует, но и содержит антибактериальную защиту (лизоцим). Также очень важным является pH слюны. В норме он должен быть в пределах 5,8 — 7,8.

Генетические предпосылки. По словам стоматолога, исходный уровень минерализации — это то, что мы получаем с рождения. У кого-то крепче зубы, толще эмаль, а у кого-то — плохо самоочищающаяся форма зубов (к примеру, глубокие фиссуры).

Общее состояние организма, наличие соматических заболеваний.

Симптомы и признаки

Коршинская-Мади утверждает, что обычно начальные формы кариеса пациенты не замечают, ведь ничего не болит и нет дискомфорта. Поэтому большинство приходят, когда есть болевые или неприятные ощущения. Это, к сожалению, уже может быть не кариес, а его осложнения (пульпит).

— Мы, стоматологи, не перестаем повторять о важности профилактических визитов каждые шесть месяцев. Врач имеет профессиональное освещение, инструменты и достаточно навыков, чтобы диагностировать кариес и вылечить его с минимальными затратами твердых тканей зуба и денег пациента, — отметила стоматолог.

Как выявить кариес дома. Врач советует периодически осматривать зубы. Если заметили какие-то странные белые, коричневые, черные пятна, которые не счищаются щеткой, лучше сразу обратиться к стоматологу.

— Тем более стоит сходить на консультацию, когда появляется чрезмерная чувствительность или уже увидели дырку в зубе, — добавила она.

Диагностика кариеса

Для врача диагностика кариеса не сложна, даже скрытого (между зубами, возле десен, под деснами и т. д.). В основном используется рентгенологическое исследование и витальное окрашивание. Также имеется специальный диагностический аппарат для обнаружения только кариеса.

Профилактика кариеса

Методы, которые можно использовать дома:

качественная, тщательная и ежедневная домашняя гигиена;

использование не только щетки, но и ершиков, флосса;

зубную пасту лучше использовать с фторидами (для взрослых не менее 1450 ppm);

обогащенное кальцием и фторидами питание (разного рода семечки, орехи, твердый сыр, морепродукты, зеленый чай, молоко, кефир, йогурты и прочее).

не употреблять вредные перекусы (сладости, газированные напитки);

интенсивное жевание твердой пищи;

придерживаться здорового образа жизни;

вовремя лечить другие патологии ЖКТ, если таковые имеются;

посещать стоматолога каждые пол ода для проведения профессиональной гигиены.

Что вызывает неправильный прикус у ребенка

Аллергические риниты, частые простуды могут повлиять на формирование челюсти и прикуса ребенка. Также раннее выпадение и удаление молочных зубов может в будущем формировать неправильное положение зубов.

Ребенок должен посетить ортодонта тогда, когда у него прорежутся все 20 молочных зубов – в 3-3, 5 года. Но если ребенку удалили молочные зубы, то врач-стоматолог в любом случае должен направить его к ортодонту. В то же время врач сможет оценить, правильный ли прикус, есть ли какие-то плохие привычки и подскажет, как от них избавиться.