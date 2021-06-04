Всемирный день борьбы с кариесом отмечают 4 июня. По данным ВОЗ, во всем мире эта болезнь встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.
Врач-стоматолог Марианна Коршинская-Мади рассказала Фактам ICTV о том, что такое кариес, почему он возникает, и как его предотвратить.
Что такое кариес и какие причины возникновения
Кариес — это патологический процесс, возникающий после прорезывания зуба и характеризующийся деминерализацией эмали с последующим образованием кариозной полости. Это заболевание, имеющее полиэтиологическую природу.
Есть ряд причин, почему возникает кариес:
- Наличие кариесогенных бактерий стрептококков (Streptococcus mutans, Str. sanguis, Str. mitis, Str. salivarius и другие);
— Эти бактерии в результате своей жизнедеятельности, выделяют кислоту, которая деминерализует твердые ткани зуба. Это основная причина, — отметила врач.
- Неудовлетворительная гигиена, то есть чем больше бактерий, тем выше риск развития кариеса. Больше всего их в налете;
- Неполноценное, несбалансированное питание. Чтобы не возникало кариеса, стоит употреблять пищу, которая обогащена микроэлементами и витаминами. Также важна структура пищи и качество питьевой воды.
- Нехватка слюны во рту тоже является риском возникновения кариеса. Ведь слюна не только физически очищает зубы, минерализует, но и содержит антибактериальную защиту (лизоцим). Также очень важным является pH слюны. В норме он должен быть в пределах 5,8 — 7,8.
- Генетические предпосылки. По словам стоматолога, исходный уровень минерализации — это то, что мы получаем с рождения. У кого-то крепче зубы, толще эмаль, а у кого-то — плохо самоочищающаяся форма зубов (к примеру, глубокие фиссуры).
- Общее состояние организма, наличие соматических заболеваний.
Симптомы и признаки
Коршинская-Мади утверждает, что обычно начальные формы кариеса пациенты не замечают, ведь ничего не болит и нет дискомфорта. Поэтому большинство приходят, когда есть болевые или неприятные ощущения. Это, к сожалению, уже может быть не кариес, а его осложнения (пульпит).
— Мы, стоматологи, не перестаем повторять о важности профилактических визитов каждые шесть месяцев. Врач имеет профессиональное освещение, инструменты и достаточно навыков, чтобы диагностировать кариес и вылечить его с минимальными затратами твердых тканей зуба и денег пациента, — отметила стоматолог.
Как выявить кариес дома. Врач советует периодически осматривать зубы. Если заметили какие-то странные белые, коричневые, черные пятна, которые не счищаются щеткой, лучше сразу обратиться к стоматологу.
— Тем более стоит сходить на консультацию, когда появляется чрезмерная чувствительность или уже увидели дырку в зубе, — добавила она.
Диагностика кариеса
Для врача диагностика кариеса не сложна, даже скрытого (между зубами, возле десен, под деснами и т. д.). В основном используется рентгенологическое исследование и витальное окрашивание. Также имеется специальный диагностический аппарат для обнаружения только кариеса.
Профилактика кариеса
Методы, которые можно использовать дома:
- качественная, тщательная и ежедневная домашняя гигиена;
- использование не только щетки, но и ершиков, флосса;
- зубную пасту лучше использовать с фторидами (для взрослых не менее 1450 ppm);
- обогащенное кальцием и фторидами питание (разного рода семечки, орехи, твердый сыр, морепродукты, зеленый чай, молоко, кефир, йогурты и прочее).
- не употреблять вредные перекусы (сладости, газированные напитки);
- интенсивное жевание твердой пищи;
- придерживаться здорового образа жизни;
- вовремя лечить другие патологии ЖКТ, если таковые имеются;
- посещать стоматолога каждые пол ода для проведения профессиональной гигиены.
Что вызывает неправильный прикус у ребенка
Аллергические риниты, частые простуды могут повлиять на формирование челюсти и прикуса ребенка. Также раннее выпадение и удаление молочных зубов может в будущем формировать неправильное положение зубов.
Ребенок должен посетить ортодонта тогда, когда у него прорежутся все 20 молочных зубов – в 3-3, 5 года. Но если ребенку удалили молочные зубы, то врач-стоматолог в любом случае должен направить его к ортодонту. В то же время врач сможет оценить, правильный ли прикус, есть ли какие-то плохие привычки и подскажет, как от них избавиться.