Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Сколько Covid-вакцин пропало или повреждено в Украине — МОЗ

вакцина, коронавирус

Минздрав сообщил, что по состоянию на 30 мая в Украине утилизировано 742 дозы вакцины в рамках вакцинации против Covid-19.

742 дозы разбиты или повреждены, сюда также входят дозы, не подлежащие к использованию.

Распределение потерянных доз по видам:

  • Covishield (AstraZeneca индийского производства) — 654. Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы.
  • Coronavac (Sinovac Biotech) — 11. Сумская область потеряла 6 доз.
  • Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) — 12. В Киеве потеряно все 12 доз.
  • AstraZeneca — 65. Запорожская области потеряла 40 доз.
Читайте
Бердянск планируют сделать центром реабилитации после Covid-19

В сообщении не сказано о средствах, потерянных из-за неиспользования этих доз, так как “информация о стоимости и суммах потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной”, — сообщает Минздрав.

Европейский Союз приступает к вакцинации подростков. Европейское агентство лекарственных средств в конце мая выдал разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка