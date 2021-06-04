Минздрав сообщил, что по состоянию на 30 мая в Украине утилизировано 742 дозы вакцины в рамках вакцинации против Covid-19.

742 дозы разбиты или повреждены, сюда также входят дозы, не подлежащие к использованию.

Распределение потерянных доз по видам:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) — 654. Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы.

Coronavac (Sinovac Biotech) — 11. Сумская область потеряла 6 доз.

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) — 12. В Киеве потеряно все 12 доз.

AstraZeneca — 65. Запорожская области потеряла 40 доз.

В сообщении не сказано о средствах, потерянных из-за неиспользования этих доз, так как “информация о стоимости и суммах потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной”, — сообщает Минздрав.

Европейский Союз приступает к вакцинации подростков. Европейское агентство лекарственных средств в конце мая выдал разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет.