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Людмила Грубник |

В Болгарии разразился скандал с пересадкой органов, донорами были украинцы

Перенесення планових госпіталізацій призведе до перенавантаження клінік восени - ЗМІ

В Болгарии обнародовали информацию об операциях по трансплантации органов, донорами были граждане Украины.

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

Согласно информации, при бывшем правительстве государственная клиника осуществляла операции по пересадке органов богатым людям из Израиля, Японии и Омана.

Органы брали у граждан Украины и Молдовы, которые, возможно, продавали их, в частности речь идет о почках.

Как выяснилось, органы пересаживали пациентам с вымышленными именами. Схема реализовывалась таким образом, чтобы скрыть информацию о том, что пациенты и их доноры не были родственниками, как того требует законодательство Болгарии.

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Кроме того, удалось узнать, что один из высокопоставленных чиновников сумел попасть в начало списка ожидания и получил трансплантацию печени.

За два года в этой клинике провели 14 пересадок, где донорами были граждане Украины и Молдовы.

Трансплантация в Украине

В ночь с 31 мая и 1 июня во Львове трансплантировали сердце и две почки.

Операции начались в полночь и закончились в 9.00.

Подробнее о трансплантации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Euractiv

Фото: Pixabay

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