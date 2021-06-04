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Людмила Грубник |

В США призвали Китай обнародовать данные о болезни специалистов в Ухане в 2019 году

коронавірус китай

В США призвали Китай обнародовать записи, связанные с течением болезни работников лаборатории Уханьского института вирусологии, которые могли заболеть коронавирусом еще в 2019 году.

Об этом заявил ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучи.

— Я хотел бы ознакомиться с медицинскими записями троих человек, которые, как сообщается, заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели, и если да, то чем именно они болели, — цитирует издание Энтони Фаучи.

Ранее сотрудники американской разведки сообщили в Белый дом, что у них есть новые данные, связанные с источником пандемии коронавируса.

Происхождение коронавируса

В конце мая 2021 года президент США Джо Байден поручил разведке в течение 90 дней подготовить отчет о происхождении коронавируса.

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Ранее этот вопрос исследовали специалисты ВОЗ.

Подробнее о происхождении коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Financial Times

Фото: Dreamstime

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