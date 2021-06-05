В Украине появятся э-больничные: Ляшко анонсировал окончательную дату

В Украине с июня по август 2021 года все медучреждения смогут выдавать, как электронные больничные, так и бумажные письма нетрудоспособности человека. Однако уже с 1 сентября украинцы полностью перейдут на онлайн-систему медзаключения о состоянии здоровья.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября 2021 года. До 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных, — объяснил министр.

По его словам, решение о том, какой вид больничного выдавать пациенту, будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава.

Сейчас соответствующий приказ, регулирующий этот вопрос, подписан и уже прошел экспертизу Минюста.

Отказ от бумажных больничных

В конце апреля Минздрав призвал медицинские учреждения полностью обеспечить готовность к запуску электронных больничных.

Накануне в министерстве отмечали, что е-больничный смогут получить те пациенты, которые внесены в онлайн-систему здравоохранения и имеют историю обращений к врачу.

Источник: Виктор Ляшко