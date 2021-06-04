В Украине заработают центры вакцинации в пяти областях: когда и где можно прививаться

В Украине в эти выходные, 5 и 6 июня заработают новые центры вакцинации населения в двух областях. В целом вакцинироваться можно уже в пяти регионах.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Центры вакцинации будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и еще четырех городах Полтавской области.

На прививки будут приглашать людей, которые записались через приложение Дія или у семейного врача.

Где будут проводить прививки

В г. Киев — на базе Международного выставочного центра по адресу: просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А). Он будет работать с 10.00 до 17.30. В городе смогут вакцинироваться люди по приглашению и те, которые его не имеют, однако записанные в Дії и хотят получить прививку.

В Полтаве и области центры вакцинации работают с 9.00 до 18.00. Адрес:

Полтава – на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект

Первомайский, 5);

Кременчуг — на базе Кременчугского лицея №11 ” Гарант “(ул. Первомайская, 53);

Лубны — на базе кинотеатра ” Киевская Русь “(проспект Владимирский, 16);

Горишние Плавни — обособленный админкорпус Чао “горно-обогатительный комбинат” (ул. Строителей, 16).

На выходных с 9.00 до 18.00 вакцинироваться можно также в Одессе:

торговый центр Мегадом, ул. Толбухина, 135;

торговый центр Fontan Sky, пер. Семафорный, 4;

СОШ №15 на ул. Крымская, 80-А.

Во Львове центр вакцинации работает на футбольном стадионе Арена Львов с 10.00 до 19.00. В то же время в Тернополе центр вакцинации расположат на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко на улице Злуки, 45.

В Минздраве отметили, что вакцинация будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Люди смогут иммунизироваться препаратом CoronaVac, который разработала фармацевтическая компания Sinovac Biotech.

Вакцинация в Украине

В Украине за минувшие сутки, 3 июня, от коронавируса вакцинировались 50 840 человек. Из них одну дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированные – 3 972 человека.

Больше всего прививок сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech – 32 489. Также более 17 тыс. прививок сделали китайской вакциной CoronaVac, которую производит компания Sinovac Biotech.

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