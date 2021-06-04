Европейский Союз приступает к вакцинации подростков. Европейское агентство лекарственных средств в конце мая выдало разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет.
Так, с 1 июня начали прививать подростков в Италии и Румынии.
Во Франции несовершеннолетние могут вакцинироваться с согласия родителей с 15 июня. При этом вакцинация подростков не будет обязательной, хотя в Минздраве страны заявляют, что она может помочь нарастить коллективный иммунитет.
В то же время необходимость вакцинировать подростков ставится по сомнение во многих странах ЕС, в том числе Румынии.
— Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно. Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых, — отметила румынский врач Сандра Алексиу.
По данным Всемирной организации здравоохранения, во многих странах мира вакцина от Covid-19 все еще недоступна для более уязвимых групп населения, например, медицинских работников. ВОЗ призывает богатые страны сократить неравенство в доступе к вакцинам на глобальном уровне.
В каких странах вакцинируют детей
Подростков начали вакцинировать не только в Европе, но и в США, Канаде, Израиле, ОАЭ, Сингапуре.
О том, в каких странах вакцинируют от коронавируса детей, смотрите в инфографике Фактов ICTV.
Источник: Euronews