Европейский Союз приступает к вакцинации подростков. Европейское агентство лекарственных средств в конце мая выдало разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет.

Так, с 1 июня начали прививать подростков в Италии и Румынии.

Во Франции несовершеннолетние могут вакцинироваться с согласия родителей с 15 июня. При этом вакцинация подростков не будет обязательной, хотя в Минздраве страны заявляют, что она может помочь нарастить коллективный иммунитет.

В то же время необходимость вакцинировать подростков ставится по сомнение во многих странах ЕС, в том числе Румынии.

— Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно. Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых, — отметила румынский врач Сандра Алексиу.