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Факты / Lifestyle / Здоровье
Максим Зайченко |

Евросоюз приступает к Covid-вакцинации подростков

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Европейский Союз приступает к вакцинации подростков. Европейское агентство лекарственных средств в конце мая выдало разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет.

Так, с 1 июня начали прививать подростков в Италии и Румынии.

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Во Франции несовершеннолетние могут вакцинироваться с согласия родителей с 15 июня. При этом вакцинация подростков не будет обязательной, хотя в Минздраве страны заявляют, что она может помочь нарастить коллективный иммунитет.

В то же время необходимость вакцинировать подростков ставится по сомнение во многих странах ЕС, в том числе Румынии.

— Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно. Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых, — отметила румынский врач Сандра Алексиу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во многих странах мира вакцина от Covid-19 все еще недоступна для более уязвимых групп населения, например, медицинских работников. ВОЗ призывает богатые страны сократить неравенство в доступе к вакцинам на глобальном уровне.

В каких странах вакцинируют детей

Подростков начали вакцинировать не только в Европе, но и в США, Канаде, Израиле, ОАЭ, Сингапуре.

О том, в каких странах вакцинируют от коронавируса детей, смотрите в инфографике Фактов ICTV.

Источник: Euronews

Фото: Pexels

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