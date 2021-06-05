В Украине сегодня, 5 июня, подтвердили 1897 новых случаев Covid-19 за все время эпидемии коронавируса заразились более 2200000 украинский.

— 5 июня 2021 в Украине зафиксировано 1897 новых случаев заболеванияCovid-19. Среди них — 91 ребенок и 65 медработников, — передает Минздраве.

За сутки из больниц выписались 8330 человек, госпитализированы — 1065, не смогли справиться с осложнениями заболевания 86. С начала эпидемии ковид стал смертельным для 51 000 украинцев, переболели им более двух миллионов.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Киеве (497), Киевской области (160), Запорожская (138), Днепропетровская (128) и Харьковская (116) области.

Накануне в отечественных лабораториях сделали 51000 тестов на ковид, из них более десяти тысяч — методом ПЦР. Экспресс-тестами на антиген проверили более 19 000 человек.

Статистика:

Винницкая область — 35 случая;

Волынская область — 47 случаев;

Днепропетровская область — 128 случаев;

Донецкая область — 56 случаев;

Житомирская область — 39 случаев;

Закарпатская область — 50 случаев;

Запорожская область — 138 случаев;

Ивано-Франковская область — 25 случаев;

Киевская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 22 случаев;

Луганская область — 25 случая;

Львовская область — 98 случай;

Николаевская область — 72 случаев;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 23 случай;

Ровенская область — 62 случаев;

Сумская область — 39 случаев;

Тернопольская область — 40 случая;

Харьковская область — 116 случаев;

Херсонская область — 37 случая;

Хмельницкая область — 34 случай;

Черкасская область — 54 случай;

Черновицкая область — 36 случая;

Черниговская область — 15 случая.