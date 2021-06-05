В Украине сегодня, 5 июня, подтвердили 1897 новых случаев Covid-19 за все время эпидемии коронавируса заразились более 2200000 украинский.
— 5 июня 2021 в Украине зафиксировано 1897 новых случаев заболеванияCovid-19. Среди них — 91 ребенок и 65 медработников, — передает Минздраве.
За сутки из больниц выписались 8330 человек, госпитализированы — 1065, не смогли справиться с осложнениями заболевания 86. С начала эпидемии ковид стал смертельным для 51 000 украинцев, переболели им более двух миллионов.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Киеве (497), Киевской области (160), Запорожская (138), Днепропетровская (128) и Харьковская (116) области.
Накануне в отечественных лабораториях сделали 51000 тестов на ковид, из них более десяти тысяч — методом ПЦР. Экспресс-тестами на антиген проверили более 19 000 человек.
Статистика:
- Винницкая область — 35 случая;
- Волынская область — 47 случаев;
- Днепропетровская область — 128 случаев;
- Донецкая область — 56 случаев;
- Житомирская область — 39 случаев;
- Закарпатская область — 50 случаев;
- Запорожская область — 138 случаев;
- Ивано-Франковская область — 25 случаев;
- Киевская область — 160 случаев;
- Кировоградская область — 22 случаев;
- Луганская область — 25 случая;
- Львовская область — 98 случай;
- Николаевская область — 72 случаев;
- Одесская область — 49 случаев;
- Полтавская область — 23 случай;
- Ровенская область — 62 случаев;
- Сумская область — 39 случаев;
- Тернопольская область — 40 случая;
- Харьковская область — 116 случаев;
- Херсонская область — 37 случая;
- Хмельницкая область — 34 случай;
- Черкасская область — 54 случай;
- Черновицкая область — 36 случая;
- Черниговская область — 15 случая.
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