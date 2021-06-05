Китай одобрил вакцину Sinovac для экстренного использования детям от 3 лет

В Китае одобрили вакцину против коронавируса Sinovac для экстренного использования для детей в возрасте от трех лет и подростков до 17 лет.

Об этом сообщил глава Sinovac Biotech Инь Вэйдун. По его словам, дети имеют более низкий приоритет для иммунизации от Covid-19 по сравнению с людьми пожилого возраста, у которых более высокая вероятность осложнений после заболевания.

Во время предварительных испытаний выяснили, что препарат от этой фармацевтической компании может вызвать иммунный ответ даже у детей от трех лет.

По словам главы Sinovac Biotech, большинство побочных реакций после вакцинации у детей и подростков прошли легко и без осложнений.

Происхождение коронавируса

Британская разведка считает, что коронавирус, с которым весь мир борется более года, может иметь искусственное происхождение.

По их мнению, наиболее вероятная версия происхождения коронавируса — это утечка Covid-19 из китайской исследовательской лаборатории.

Источник: Apa