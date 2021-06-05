Центр вакцинации в Киеве: в столице делают прививку от Covid-19 всем желающим

В конце мая в Киеве открыли центр вакцинации против коронавируса. Уже позже стало известно, что 5 и 6 июня в столице будут делать прививки всем желающим.

Для этого нужно записаться в очередь в приложении Дія. Вакцинацию организуют в два потока: первая волна — для тех, кто получил приглашение на конкретное время, а вторая — для тех, кто записался в приложении, однако еще не получил приглашения.

Люди, которые готовы вакцинироваться от Covid-19 и еще не получили приглашение, могут получить прививку в порядке живой очереди.

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В Киеве уже стартовала вакцинация в специальном центре. Прививку от Covid-19 можно получить в Международном выставочном центре.

Сейчас павильон окутан двойной очередь, однако в ней ждут люди, которые еще не получили приглашение. Для тех, кто пришел по записи, очереди практически нет. Вакцинацию проводят 24 бригады медицинских работников.

Двойная очередь: в Киеве вакцинируют от Covid-19 всех желающих / 3 фотографии

Вакцинация в Одессе

В конце мая открыли центр вакцинации в Одессе. ЦВН расположен на территории стадиона Национального университета Одесская юридическая академия.

В Одесской ОГА отмечают, что ожидаемое количество прививок за один день — около 250-300 в этом центре. Смотрите график работы центра вакцинации в Одессе на сайте Факты ICTV.