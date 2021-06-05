Уже больше года лидеры разных стран вводят новые ограничения, чтобы сдержать распространение заболевания, от которого погибли по меньшей мере более 3,5 млн человек.

В Украине улучшается статистика суточного прироста Covid-19, а в некоторых городах уже стартовала массовая вакцинация населения.

Однако Covid-ситуация в государствах все еще оставляет желать лучшего. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 5 июня.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 июня в Украине зафиксировали 1 897 новых случаев коронавируса. Статистика заболеваемости улучшается и в настоящее время все области Украины находятся в желтой карантинной зоне.

В ряде городов Украины на выходных (5 и 6 июня) работают центры вакцинации против Covid-19. Согласно последним данным, вакцинироваться от заболевания может любой желающий.

Для этого нужно всего лишь записаться в очередь в приложении Дія. Даже если вы не получили приглашения или уведомления о конкретном времени записи, то вы все равно можете иммунизировать свой организм в порядке живой очереди.

Украинцы могут получить прививку от коронавируса в Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, а также городе Горишние Плавни.

Коронавирус в мире

В Гаваях власти заявили, что отменят масочный режим и ограничения для путешественников после того, что 70% населения штата США пройдут вакцинацию против коронавируса.

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На Тайване сообщили о 511 новых случаях коронавируса за последние сутки. Власти Тайваня ведут переговоры с американскими компаниями о производстве собственной Covid-вакцины.

В Индии зарегистрировали 120 529 новых случаев Covid-19. Вспышка коронавируса в стране идет на спад, однако статистика заболевания все еще оставляет желать лучшего.

Власти Франции намерены снять ограничения на въезд в страну британским туристам. Для этого путешественники должны будут предоставить справку о вакцинации или отрицательный результат теста на наличие коронавируса.