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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

В Непале зафиксировали первый летальный случай от мукормикоза

В Непале зафиксировали первый летальный случай от мукормикоза

В Непале сообщили о первом летальном случае от мукормикоза, более известного как черная плесень или черный грибок.

65-летний мужчина умер в отделении интенсивной терапии больницы в Непале. В больнице сообщили, что у мужчины был отрицательный результат теста на коронавирус.

Мукормикоз — это инфекция, поражающая тысячи пациентов с коронавирусом в Индии. В последнее время в Индии и соседних государствах начали фиксировать все больше случаев мукормикоза.

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В Непале сейчас зарегистрировано по меньшей мере десять случаев заболевания мукормикозом. Врачи предупреждают, что заболевание имеет сильные осложнения.

Может ли черная плесень появится в Украине

Специалисты отмечают, что мукормикоз, который раньше фиксировали довольно редко, очень агрессивен. Иногда хирурги вынуждены удалять глаза, нос и челюсть пациента, чтобы заболевание не попало в мозг.

В Индии тысячи людей заразились черным грибком из-за чрезмерного использования стероидов, иммунодепрессантов и ИВЛ, которые используют для лечения Covid-19. Врачи не исключают того, что черная плесень может добраться и до Украины, поскольку заболевание возникает как осложнение после коронавируса.

Источник: AFP

Фото: Pexels

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