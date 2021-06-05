В Непале сообщили о первом летальном случае от мукормикоза, более известного как черная плесень или черный грибок.

65-летний мужчина умер в отделении интенсивной терапии больницы в Непале. В больнице сообщили, что у мужчины был отрицательный результат теста на коронавирус.

Мукормикоз — это инфекция, поражающая тысячи пациентов с коронавирусом в Индии. В последнее время в Индии и соседних государствах начали фиксировать все больше случаев мукормикоза.

В Непале сейчас зарегистрировано по меньшей мере десять случаев заболевания мукормикозом. Врачи предупреждают, что заболевание имеет сильные осложнения.

Может ли черная плесень появится в Украине

Специалисты отмечают, что мукормикоз, который раньше фиксировали довольно редко, очень агрессивен. Иногда хирурги вынуждены удалять глаза, нос и челюсть пациента, чтобы заболевание не попало в мозг.

В Индии тысячи людей заразились черным грибком из-за чрезмерного использования стероидов, иммунодепрессантов и ИВЛ, которые используют для лечения Covid-19. Врачи не исключают того, что черная плесень может добраться и до Украины, поскольку заболевание возникает как осложнение после коронавируса.