Причины и угрозы загрязнения воздуха в Украине

Всемирный день охраны окружающей среды отмечают 5 июня. Главная цель праздника — стимулировать активную деятельность мирового сообщества, направленную на сохранение баланса в природе и окружающей среде.

Сейчас в Украине назрела экологическая проблема, касающаяся загрязненности атмосферного воздуха. Так, по данным портала IQAir, город Киев несколько раз в течение марта и апреля 2021 года оказывался в рейтинге городов мира с наиболее загрязненным воздухом.

Поэтому Факты ICTV решили проанализировать ситуацию с воздухом в Украине и Киеве, которая сложилась в течение этого года, выяснить причины проблемы и возможные последствия.

Какие причины загрязнения воздуха

По словам эксперта по вопросам промышленного загрязнения Центра экологических инициатив Екодія Марины Ратушной, основным источником загрязнения (90% всех выбросов) в Киеве является автотранспорт. А в Украине — 65% выбросов от промышленных объектов.

По данным аналитического центра Ember, в Европе Украина производит 72% всех выбросов зольной пыли, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.

По объемам выбросов двуокиси серы Бурштынская ТЭС занимает 1-е место на континенте. Она также является старейшей ТЭС среди десятки топ-загрязнителей – ее ввели в эксплуатацию в 1964 году. Среди 30 крупнейших источников выбросов этого отравляющего вещества Украине принадлежат 12 станций.

— Казалось бы, что воздух загрязнен в Киеве, но все эти вещества переносятся на тысячи километров. ТЭЦ — проблема целого континента. Если говорить об этих предприятиях, то большинство из них были введены в эксплуатацию в 60-70 годах и сейчас мы имеем такие результаты их работы. Бурштынская ТЭЦ старейшая и является одним из крупнейших загрязнителей, занимает первое место в Европе, — подчеркнула она.

Кроме того, уровень загрязненности воздуха в столице и других городах может увеличиваться из-за природных условий. Например, осенью, когда есть туман, повышенная влажность и нет ветра, все вещества, которые выделяются от транспорта и промышленности, скапливаются в одном месте из-за того, что ветер их не рассеивает.

К тому же, на качество воздуха повлияли масштабные лесные пожары в Чернобыле, Житомирской и Луганской областях, которые были вызваны поджогом сухой травы. Из-за направления ветра, когда лес горел в Житомирской области, Киев был первым по загрязненности в мире.

Что делает власть

Исполнительный директор в Центре развития городов Алексей Гриценко утверждает, что в Киеве действительно ухудшилась ситуация с качеством воздуха. Однако ранее власти этого не замечали и не понимали, что на самом деле происходит.

— Каждый город боялся исследовать уровень загрязнения, ведь во время коронавируса это бы еще осложнило ситуацию. А сейчас власть уже пытается улучшить положение. Однако делать что-то трудно, ведь это требует больших капиталовложений, начиная от градостроительства и до транспорта, — отметил он.

В Киеве осенью установили два автоматизированных поста мониторинга воздуха на улице Вербицкого и Харьковском шоссе. Они способны давать точные показатели, которые позволяют использоваться их для прогнозирования, моделирования и разработки стратегии и мероприятий.

Местные власти планируют сосредоточиться на стимулировании граждан к использованию электротранспорта вместо двигателей внутреннего сгорания.

— В первую очередь это должны начать внедрять коммунальные предприятия. Также стоит ограничить въезд в город транзитного транспорта, построив кольцевую дорогу, — добавил он.

Как улучшить ситуацию

По словам Ратушной, ТЭЦ в Украине необходимо модернизировать, инвестировать для этого средства и отказаться использовать уголь в энергетике, потому что именно от сжигания этого вещества выделяется большое количество загрязняющих веществ в воздух.

— Основное — обращать внимание местных властей на эту проблему. Постоянно говорить о том, что есть такая проблема. Также, если мы знаем, что в Киеве однажды ухудшилась ситуация с воздухом, то можно оставить свое авто дома и не воспользоваться им хотя бы в эти дни, — говорит она.

В то же время общественный транспорт должен быть удобным, что люди не хотели пересесть в свою машину. Также в городах должны быть установлены камеры, которые фиксируют нарушения на полосах общественного транспорта, чтобы не было большого скопления автомобилей.

— Загрязнение воздуха — это серьезная проблема, которая касается каждого, ведь оно негативно влияет на наше здоровье. По состоянию на 2017 год смертность от болезней, которые связаны с загрязненным воздухом, составляла 120 человек на 100 тыс. населения. Ежегодно в Украине так умирает 50 тыс. человек, — подчеркнула специалист.

В Киеве постоянно фиксируют превышение диоксида азота, оксида азота, формальдегида, которые являются продуктами выделения вышеперечисленных процессов.

Как загрязненный воздух влияет на здоровье

Семейный врач Алина Волковская рассказала, что диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид и пыль являются наиболее опасными веществами, которые есть в воздухе и могут угрожать здоровью человека.

диоксид серы , который образуется при сжигании ископаемого топлива на электростанциях и других промышленных объектах, может раздражать слизистую оболочку носа, горла и легких и может усугубить респираторные заболевания, особенно астму. Также он может осложнять сердечно-сосудистые заболевания;

, который образуется при сжигании ископаемого топлива на электростанциях и других промышленных объектах, может раздражать слизистую оболочку носа, горла и легких и может усугубить респираторные заболевания, особенно астму. Также он может осложнять сердечно-сосудистые заболевания; оксид углерода — образуется, когда углерод в топливе полностью не сгорает. Он генерируется автотранспортом и промышленностью. Это вещество может вызывать гриппоподобные симптомы (головная боль, головокружение, дезориентация, тошнота и усталость), боль в груди у людей с ишемической болезнью сердца;

— образуется, когда углерод в топливе полностью не сгорает. Он генерируется автотранспортом и промышленностью. Это вещество может вызывать гриппоподобные симптомы (головная боль, головокружение, дезориентация, тошнота и усталость), боль в груди у людей с ишемической болезнью сердца; диоксид азота образуется в результате выбросов от автотранспорта, промышленности, газовых нагревателей и газовых плит. Он является раздражителем дыхательных путей, что может вызвать осложнения астмы или других болезней этого органа;

образуется в результате выбросов от автотранспорта, промышленности, газовых нагревателей и газовых плит. Он является раздражителем дыхательных путей, что может вызвать осложнения астмы или других болезней этого органа; пары формальдегида входят в состав продуктов горения органических веществ: смог, табачный дым. Он может вызвать аллергию, головные боли, нарушения сна, вялость;

входят в состав продуктов горения органических веществ: смог, табачный дым. Он может вызвать аллергию, головные боли, нарушения сна, вялость; пыль может содержать частицы хрома, свинца и других вредных химических веществ. Она может раздражать слизистые и дыхательные пути.

Как ограничить воздействие загрязненного воздуха

проверять свой местный индекс качества воздуха, чтобы найти информацию о текущем уровне загрязнения воздуха в вашем районе;

избегать пробежек и занятий спортом возле дорог и промышленных районов;

если есть информация о высоком уровне загрязнения воздуха, лучше закрыть окна дома, а на улице носить специальный респиратор с фильтрами;

использовать дома очиститель воздуха.

Как сообщить о загрязнении окружающей среды

В Украине на основе открытых данных создали сервисы для отслеживания загрязненности воздуха, водоемов и земель. Один из них — SaveEcoBot — помогает определить качество воздуха в разных регионах Украины и подать жалобу об экологическом нарушении.

Бороться с проблемами в управлении отходами помогает Екокарта от Министерства защиты окружения. Это – интерактивный каталог легальных полигонов и инструмент мониторинга незаконных свалок.