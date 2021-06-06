Делит людей на сорта: в Германии требуют отставки министра здравоохранения

Немецкая благотворительная организация Paritätische Wohlfahrtsverband потребовала отправить в отставку министра здравоохранения страны Йенса Шпана.

Причиной для увольнения главы Минздрава называют закупку весной 2020 года некачественных защитных масок в Китае, которая произошла при его участии.

Средства индивидуальной защиты, которые планировали раздавать людям с инвалидностью и бездомным, стоили бюджету несколько миллионов евро, но оказались полностью бесполезны.

Отставку министра также поддержала лидер социально-демократической партии ФРГ Саския Эксен. По ее словам, глава ведомства должен понести политическую ответственность за свои действия.

— Такое отношение к согражданам – негуманное. С таким подходом Шпану нечего делать в политике, — заявила она.

Кроме того, Саскию поддержал и сопредседатель партии Норберт Вальтер-Борьянс. Он подчеркнул, что глава Минздрава считает себя в праве делить жителей страны на сорта и решать, кто достоин получить качественные средства защиты, а кто – нет.

Отмена масочного режима в США

В мае глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Рошель Валенски сообщила об отмене обязательного ношения масок для граждан, прошедших полный курс вакцинации.

Кроме того, таким людям позволили участвовать в мероприятиях, которые происходят в помещении или на улице.

Также вакцинированные американцы могут не соблюдать социальную дистанцию и вернуться к привычной жизни.

Источник: Der Spigel

Фото: пресс-служба Минздрава ФРГ