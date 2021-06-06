Жителей Киева, которые хотят вакцинироваться от коронавируса в Международном выставочном центре, призвали подписать декларацию с врачом, чтобы ускорить процесс вакцинации населения.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург по результатам третьего дня работы центра вакцинации.

Она отметила, что за семь часов вакцинации учителей, которые подписали декларацию с врачом, одна бригада преимущественно делает прививки 200 людям без информационного согласия.

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В то же время за эти же семь часов в Международном выставочном центре 5 июня вакцинировали около 100 учителей, поскольку для них нужно создать электронную медицинскую карту.

Всего за 5 июня Международном выставочном центре вакциной CoronaVac мобильные бригады иммунизировали более 2,5 тыс. человек.

Вакцинация в Киеве

Сейчас в Киеве работает центр вакцинации от коронавируса, в котором любой желающий может получить прививку против Covid-19. Для этого стоит записаться в очередь в приложении Дія и прийти в Международный выставочный центр.

Здесь организовали две очереди — для тех, кто получил приглашение на конкретное время и для тех, кто его еще не получил. Во втором случае людей вакцинируют в порядке живой очереди.

Фото: КГГА