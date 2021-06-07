Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

15 пластических операций: во Львове исправят врожденные пороки лица у детей

15 пластических операций: во Львове исправят врожденные пороки лица у детей

В Западноукраинский специализированный детский медицинский центр приехал известный пластический детский хирург клиники Аджибадем (Турция), профессор Хакан Агир.

Он обменяется с украинскими коллегами опытом исправления у детей врожденных пороков лица и тела.

Всего планируется 15 совместных операций на этой неделе.

По словам заведующего кафедрой детской хирургии Львовского национального медуниверситета им. Данила Галицкого, детского хирурга Андрея Кузика, на консультацию во Львов приехало более 50 детей. Они все прибыли из разных областей Украины. Есть дети и из Киева, Днепра, Харькова.

После осмотра хирургов некоторым назначат консервативное лечение, других прооперируют сразу.

Читайте
Можно ли вылечить варикоз без операции - сосудистый хирург

В состав операционной бригады входят украинские специалисты: пластический детский хирург Остап Могиляк, детские хирурги Андрей Кузик и Богдан Романишин.

Остап Могиляк имеет тридцатилетний опыт хирургического лечения врожденных пороков у детей. Он создал свою технику устранения таких недостатков. Профессор Хакан Агир также имеет свои методы лечения. Хирурги обменяются опытом во время операций.

В Днепре команда хирургов провела уникальную операцию у новорожденного малыша со сложной врожденным пороком развития.

Источник: Zaxid.net

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка