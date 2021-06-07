В Западноукраинский специализированный детский медицинский центр приехал известный пластический детский хирург клиники Аджибадем (Турция), профессор Хакан Агир.

Он обменяется с украинскими коллегами опытом исправления у детей врожденных пороков лица и тела.

Всего планируется 15 совместных операций на этой неделе.

По словам заведующего кафедрой детской хирургии Львовского национального медуниверситета им. Данила Галицкого, детского хирурга Андрея Кузика, на консультацию во Львов приехало более 50 детей. Они все прибыли из разных областей Украины. Есть дети и из Киева, Днепра, Харькова.

После осмотра хирургов некоторым назначат консервативное лечение, других прооперируют сразу.

В состав операционной бригады входят украинские специалисты: пластический детский хирург Остап Могиляк, детские хирурги Андрей Кузик и Богдан Романишин.

Остап Могиляк имеет тридцатилетний опыт хирургического лечения врожденных пороков у детей. Он создал свою технику устранения таких недостатков. Профессор Хакан Агир также имеет свои методы лечения. Хирурги обменяются опытом во время операций.

В Днепре команда хирургов провела уникальную операцию у новорожденного малыша со сложной врожденным пороком развития.