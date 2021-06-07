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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Красное мясо и бекон вызывают сердечную недостаточность у мужчин

мясо

Ученые из Американской кардиологической ассоциации провели исследование и пришли к выводу, что мужчины, которые употребляют красное мясо, ветчину и бекон, чаще умирают от сердечной недостаточности.

— Исследование, опубликованное Американской кардиологической ассоциацией, показало, что мужчины, которые едят умеренное количество обработанного красного мяса, такого как бекон и ветчина, могут увеличить риск сердечной недостаточности и смерти от сердечной недостаточности, — пишут в исследовании.

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Ученые рекомендуют ограничить употребление красного мяса и отказаться от переработанного.

Онкологи из Национального института рака предупреждают, что употребление большого количества красного мяса, особенно обработанного промышленным способом или вяленого, жареного, копченого может повысить риск развития колоректального рака (рак толстой кишки).

Источник: УНН

Фото: Pixabay

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