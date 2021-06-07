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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Будут ли признавать в ЕС и мире украинский Covid-сертификат

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Украинский Covid-сертификат позволит путешествовать в Европейский Союз, его признают страны блока.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии одному из изданий.

— МИД Украины прорабатывает с Европейской комиссией вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации после их утверждения. Украинское внешнеполитическое ведомство также взаимодействует с рядом иностранных государств с целью заключения на двусторонней основе соглашений о взаимном признании сертификатов вакцинации, — отметил он.

В то же время заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер добавил, что они работают над тем, чтобы украинские документы подтвердили разные страны, например, Израиль, США, Кипр, Швейцария.

— Сейчас идет работа с Госпогранслужбой, чтобы мы технически могли проверять и европейские сертификаты, — отметил заместитель.

Covid-сертификаты

В Украине планируют запустить Covid-сертификаты 1 июня, одновременно с ЕС. Цифровой Covid-сертификат, который позволяет путешествовать, смогут получить не только граждане стран ЕС, но и иностранцы.

Уже три страны признали украинские сертификаты вакцинации — Венгрия, Молдова и Турция. Также ведутся переговоры с Грузией.

Источник: РБК-Украина

Фото: Pexels

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