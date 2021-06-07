Японские ученые обнаружили два препарата, которые обеспечивают эффективное подавление SARS-CoV-2. Один используется для лечения воспаления, другой — ВИЧ-инфекции.

Covid-19 продолжает уносить жизни по всему миру и заражает еще миллионы. Несмотря на то, что недавно стали доступны несколько вакцин, которые значительно продвинулись в предотвращении Covid-19, открытым остался вопрос лечения тех, кто уже инфицирован.

Поскольку вакцины неэффективны на 100%, на повестке дня – острая необходимость в эффективных противовирусных препаратах. Ведь некоторые люди не могут делать прививки от Covid-19 из-за проблем со здоровьем.

К тому же вновь и вновь появляются сообщения о новых вариантах SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19, который может проникать через иммунитет, обусловленный вакциной.

Учитывая эту потребность, группа исследователей из Японии, США и Великобритании запустила проект по разработке эффективных терапевтических средств. Их цель была ясна и проста: найти лекарство от Covid-19.

Для достижения этой цели исследователи сначала создали экспериментальную систему для скрининга лекарств, которые могут помочь контролировать инфекции. В этой системе использовались два типа клеток, с которыми манипулировали, чтобы эффективно инфицировать и продуцировать SARS-CoV-2.

— Чтобы определить, может ли интересующий препарат помочь в борьбе с инфекцией SARS-CoV-2, нам нужно было подвергнуть клетки воздействию как лекарства, так и SARS-CoV-2, а затем наблюдать, помогает ли присутствие препарата препятствовать распространению вируса и его попыткам заразить клетки, — объясняет профессор Токийского научного университета Коичи Ваташи.

В результате исследователи обнаружили два препарата, которые обеспечивали эффективное подавление SARS-CoV-2: цефарантин, который используется для лечения воспаления, и нелфинавир, одобренный для лечения ВИЧ-инфекции.

Этот дуэт лекарств еще не готов к внедрению в системы здравоохранения. Но полученные результаты оправдывают дальнейшие исследования клинического потенциала терапии цефарантином/нелфинавиром.

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