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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Кто и когда может получить международное свидетельство о вакцинации в Украине

вакцинація

Люди, получившие две дозы вакцины против коронавируса, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины. Или же в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

Международное свидетельство о вакцинации:

  • выдается только после получения последней дозы вакцины;
  • в случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения;
  • заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке;
  • будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. д);
  • при необходимости и по запросу человека учреждение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям;
  • обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача;
  • должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем;
  • будет действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ;
  • срок действия свидетельства — один год с возможностью продления.

В то же время если у человека есть противопоказания к вакцинации против коронавируса, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

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В Минздраве подчеркнули, что не следует путать международные свидетельства о вакцинации с Covid-сертификатами, которые сейчас разрабатываются в Украине и за рубежом.

Недавно Венгрия, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты вакцинации. В настоящее время ведутся переговоры с Грузией.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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