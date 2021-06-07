Люди, получившие две дозы вакцины против коронавируса, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины. Или же в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

Международное свидетельство о вакцинации:

выдается только после получения последней дозы вакцины;

в случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения;

заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке;

будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. д);

при необходимости и по запросу человека учреждение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям;

обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача;

должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем;

будет действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ;

срок действия свидетельства — один год с возможностью продления.

В то же время если у человека есть противопоказания к вакцинации против коронавируса, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

В Минздраве подчеркнули, что не следует путать международные свидетельства о вакцинации с Covid-сертификатами, которые сейчас разрабатываются в Украине и за рубежом.

Недавно Венгрия, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты вакцинации. В настоящее время ведутся переговоры с Грузией.