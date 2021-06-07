Коронавирус в Украине 7 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на 7 июня 2021 года коронавирус подтвердили у 2 215 052 человек, за сутки — 535 новых больных.
Среди них — 30 детей и 61 медработник.
За все время пандемии Covid-19 на территории страны умерло 51 215 человек, за 24 часа — 33. В то же время преодолеть болезнь удалось 2 094 971 украинцу, за сутки — 1 743.
Всего в Украине сделали 10 346 878 тестов методом ПЦР, за сутки — 10 723.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
- г. Киев — 87 случаев;
- Винницкая область — 11 случаев;
- Волынская область — 17 случаев;
- Днепропетровская область — 47 случаев;
- Донецкая область — 5 случаев;
- Житомирская область — 29 случаев;
- Закарпатская область — 8 случаев;
- Запорожская область — 0 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область — 52 случая;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 5 случаев;
- Львовская область — 19 случаев;
- Николаевская область — 78 случаев;
- Одесская область — 12 случаев;
- Полтавская область — 3 случая;
- Ровенская область — 42 случая;
- Сумская область — 8 случаев;
- Тернопольская область — 25 случаев;
- Харьковская область — 10 случаев;
- Херсонская область — 20 случаев;
- Хмельницкая область — 4 случая;
- Черкасская область-19 случаев;
- Черновицкая область — 19 случаев;
- Черниговская область — 4 случая.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике, 6 июня 2021 года в Украине обнаружили 2 214 517 случаев коронавируса. Суточный прирост — 937 новых больных.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.