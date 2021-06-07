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Ольга Тетеріна |

Количество уменьшилось: в Украине за сутки зафиксировали 535 новых случаев Covid-19

коронавірус

В Украине по состоянию на 7 июня 2021 года коронавирус подтвердили у 2 215 052 человек, за сутки — 535 новых больных.

Среди них — 30 детей и 61 медработник.

За все время пандемии Covid-19 на территории страны умерло 51 215 человек, за 24 часа — 33. В то же время преодолеть болезнь удалось 2 094 971 украинцу, за сутки — 1 743.

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Всего в Украине сделали 10 346 878 тестов методом ПЦР, за сутки — 10 723.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

  • г. Киев — 87 случаев;
  • Винницкая область — 11 случаев;
  • Волынская область — 17 случаев;
  • Днепропетровская область — 47 случаев;
  • Донецкая область — 5 случаев;
  • Житомирская область — 29 случаев;
  • Закарпатская область — 8 случаев;
  • Запорожская область — 0 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область — 52 случая;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 5 случаев;
  • Львовская область — 19 случаев;
  • Николаевская область — 78 случаев;
  • Одесская область — 12 случаев;
  • Полтавская область — 3 случая;
  • Ровенская область — 42 случая;
  • Сумская область — 8 случаев;
  • Тернопольская область — 25 случаев;
  • Харьковская область — 10 случаев;
  • Херсонская область — 20 случаев;
  • Хмельницкая область — 4 случая;
  • Черкасская область-19 случаев;
  • Черновицкая область — 19 случаев;
  • Черниговская область — 4 случая.

Коронавирус в Украине 7 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине

Согласно статистике, 6 июня 2021 года в Украине обнаружили 2 214 517 случаев коронавируса. Суточный прирост — 937 новых больных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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