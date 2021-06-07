Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 7 июня 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По состоянию на утро 7 июня 2021 года в Киеве зафиксировали еще 87 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 25, в Печерском – 23 и в Святошинском районе-15 случаев.

За все время пандемии Covid-19 в столице зарегистрировали 209 125 случаев опасного заболевания.

В Киеве зафиксировали 5 131 летальный случай от коронавируса, за сутки — четыре.

За сутки заболели:

46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;

37 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет;

одна девочка в возрасте 4 лет и три мальчика от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом, а также 42 пациентов с подозрением на Covid-19 и пневмонией.

В общем от коронавируса в столице выздоровело 185 282 человека, а за сутки — 231 пациент.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: