Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 7 июня 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

За сутки в Киеве зафиксировали 87 новых случаев Covid-19

коронавірус

По состоянию на утро 7 июня 2021 года в Киеве зафиксировали еще 87 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 25, в Печерском – 23 и в Святошинском районе-15 случаев.

За все время пандемии Covid-19 в столице зарегистрировали 209 125 случаев опасного заболевания.

В Киеве зафиксировали 5 131 летальный случай от коронавируса, за сутки — четыре.

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За сутки заболели:

  • 46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;
  • 37 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет;
  • одна девочка в возрасте 4 лет и три мальчика от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом, а также 42 пациентов с подозрением на Covid-19 и пневмонией.

В общем от коронавируса в столице выздоровело 185 282 человека, а за сутки — 231 пациент.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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