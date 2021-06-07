Американская фармкомпания и разработчик вакцины против коронавируса Moderna подала заявку на рассмотрение регулятора ЕС для получения условного разрешения на использование вещества среди подростков.
Об этом пресс-служба компании сообщила 7 июня.
— Мы рады объявить о подаче заявки на условный допуск нашей вакцины от коронавируса Европейским агентством по лекарственным средствам для использования для подростков в ЕС, — заявил главный исполнительный директор компании Стефан Бансель.
Кроме того, была подана заявка в регулятор Канады.
Также готовится заявка в американский FDA.
Вакцина против коронавируса
Еще в мае 2021 года компания заявила, что вакцина против коронавируса Moderna безопасна и эффективна для подростков.
Ее можно использовать среди сегмента населения в возрасте от 12 до 17 лет.
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Источник: Moderna