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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Moderna подала заявку на одобрение вакцины для иммунизации подростков в ЄС

вакцина, укол

Американская фармкомпания и разработчик вакцины против коронавируса Moderna подала заявку на рассмотрение регулятора ЕС для получения условного разрешения на использование вещества среди подростков.

Об этом пресс-служба компании сообщила 7 июня.

— Мы рады объявить о подаче заявки на условный допуск нашей вакцины от коронавируса Европейским агентством по лекарственным средствам для использования для подростков в ЕС, — заявил главный исполнительный директор компании Стефан Бансель.

Кроме того, была подана заявка в регулятор Канады.

Также готовится заявка в американский FDA.

Вакцина против коронавируса

Еще в мае 2021 года компания заявила, что вакцина против коронавируса Moderna безопасна и эффективна для подростков.

Ее можно использовать среди сегмента населения в возрасте от 12 до 17 лет.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Moderna

Фото: Depositphotos

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