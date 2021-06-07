Исследование английских ученых показало, что организм многих пациентов с Covid-19 вызывает иммунные ответы против собственных тканей или органов.

Covid-19 связан с множеством неожиданных симптомов как во время заражения, так и в течение многих месяцев после него. Не до конца понятно, что вызывает эти симптомы, но одна из гипотез заключается в том, что Covid-19 запускает аутоиммунный процесс, при котором иммунная система неправильно направлена ​​на саму атаку.

Ученые Университета Бирмингема из Великобритании изучали частоту и типы общих аутоантител, вырабатываемых у 84 человек с тяжелым и легким течением Covid-19. Эти результаты сравнивали с контрольной группой из 32 пациентов, которые находились в реанимации по другой причине, не по поводу Covid-19.

Исследование показало, что у пациентов с Covid-19 больше аутоантител, чем в контрольной группе, и что эти антитела сохранялись до шести месяцев.

Аутоантитело — это антитело (тип белка), вырабатываемое иммунной системой, которое направлено против одного или нескольких собственных белков человека и может вызывать аутоиммунные заболевания, включая синдром Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре сопровождается мышечной слабостью и повышением содержания белка в спинномозговой жидкости. В тяжелых случаях возможен не только паралич тела, но и паралич дыхательных мышц.

— В этом подробном исследовании ряда различных тканей мы впервые показали, что инфекция Covid-19 связана с производством селективных аутоантител, — рассказал профессор Дэвид Рэйт.

По его словам, требуется дополнительная работа. определить, вносят ли эти антитела вклад в долгосрочные последствия инфекции SARS-CoV-2 и, следовательно, могут ли они стать мишенью для лечения.

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