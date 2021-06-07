Ученые с кафедры фармацевтики и биотехнологии Болонского университета проанализировали более миллиона последовательностей генома SARS-CoV-2. Они обнаружили новый штамм коронавируса, который последние недели активно распространился в Мексике и Европе.

В статье, опубликованной в журнале медицинской вирусологии, исследователи указали на мексиканский штамм — T478K. Это мутация спаечного белка, которая позволяет коронавирусу прикрепляться к клеткам человека и проникать в них. Подобные изменения характерны для всех штаммов коронавируса, которые сейчас существуют.

— Этот вариант все чаще встречается среди людей, проживающих в Северной Америке, особенно в Мексике. Сейчас этот вариант охватывает более 50% вирусов в этой области. Скорость распространения напоминает штамм из Великобритании, — отметил координатор исследования и профессор кафедры фармацевтики и биотехнологии Болонского университета Федерико Джорджи.

По его словам, мутация белка структурно расположена в области взаимодействия с человеческим рецептором ACE2. Коронавирусы прикрепляются к этому рецептору, чтобы инфицировать клетки, тем самым распространяя инфекцию с большей эффективностью.

Ученые исследовали почти 1,2 млн секвенированных образцов генома SARS-CoV-2, обнаруженных в международных базах данных до 27 апреля 2021 года. Новый штамм T478K зафиксировали в 11 435 образцах.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что штамм коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии, примерно на 40% заразнее за штамм Альфа, зафиксирован в Великобритании. Он уже распространился в 62 странах, однако в Украине его не обнаружили.

Источник: News medical