7 июня 2021 года ситуация с коронавирусом в мире продолжает быть напряженной, в странах фиксируют значительное количество новых больных. С распространением вируса борются с помощью вакцинации и карантина.

Согласно информации ВОЗ, за время пандемии в мире подтвердили более 172,6 млн случаев болезни, более 3,7 млн человек умерли от осложнений, вызванных заболеванием.

В Украине по состоянию на понедельник коронавирус подтвердили у 2 215 052 человек.

В то же время в целом на территории страны умерли 51 215 человек.

Штаммы коронавируса

Ученые продолжают изучать уже зафиксированные штаммы коронавируса. Так, в Минздраве Великобритании заявили, что вариант Дельта, который впервые обнаружили в Индии, примерно на 40% заразнее штамма Альфа, зафиксированного в Великобритании.

По прогнозам ведомства, распространение этого штамма в стране может повлиять на решение относительно запланированной отмены карантина 21 июня. Кроме того, эксперты страны прогнозируют третью волну активного распространения вируса на территории страны.

Кроме того, сообщается и о новых мутациях. В частности, ученые с кафедры фармацевтики и биотехнологии Болонского университета обнаружили новый штамм коронавируса, который в последние недели активно распространился в Мексике и Европе.

Исследователи указали на мексиканский штамм — T478K. По их информации, он распространяется, как британский.

Вакцинация против коронавируса

В мире с вирусом продолжают бороться с помощью вакцинации. В Турции начали вакцинировать учителей и работников образования, а в Польше — детей.

Продолжается иммунизация и в Украине. В Минздраве сообщили, кто и когда может получить международное свидетельство о вакцинации. Документ могут выдать людям, которые получили две дозы вакцины против коронавируса.

Карантин и борьба с вирусом

Вакцинация способствует тому, что страны начинают открывать свои границы. Так, с 7 июня о таком решении заявили в Испании, однако иностранцы должны пройти полный цикл иммунизации.

А в Малайзии с распространением вируса борются с помощью беспилотников. Местная полиция предупредила, что в рамках мер профилактики Covid-19 будут использоваться дроны для обеспечения соблюдения ограничений на поездки и выявления людей с высокой температурой.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 июня 2021 года в Украине значительно улучшилась эпидситуация.

В стране обнаружили только 535 новых случаев болезни.

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