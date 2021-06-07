Малазийская полиция предупредила, что в рамках мер профилактики Covid-19 будет использовать дроны для обеспечения соблюдения ограничений на поездки и обнаружения людей с высокой температурой, поскольку в Малайзии введены жесткие ограничения.

Как сообщает государственное информационное агентство Малайзии Bernama, дроны, которые могут определять температуру людей на высоте до 20 метров над землей, будут красным светом сигнализировать о больных.

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На прошлой неделе Малайзия ввела почти полную национальную изоляцию в попытке остановить рост ежедневных инфекций, которые к концу мая достигли более 9000 человек.

Хотя с тех пор количество ежедневных случаев снизилось, руководитель системы здравоохранения Нур Хишам Абдулла предупредил, что большинство новых инфекций и смертей были вызваны неизвестными контактами.

— Одна из причин — появление новых штаммов, которые имеют более высокие показатели заразности и смертности, — сказал он.

В соответствии с правилами изоляции разрешено только двум людям из каждого домохозяйства. ходить в магазин за предметами первой необходимости, заниматься неконтактным спортом или обращаться за медицинской помощью рядом с домом. Школы и торговые центры закрыты, хотя большая часть производственного сектора продолжает работать с сокращением рабочей силы.

Полиция будет следить за соблюдением ограничений на поездки, а также будет проводить неожиданные визиты на дом, чтобы убедиться, что люди соблюдают правила.

Китай одобрил вакцину против коронавируса Sinovac для экстренного использования для детей в возрасте от трех лет и подростков до 17 лет. Исследования показали, что препарат может вызвать иммунный ответ даже у детей от трех лет.