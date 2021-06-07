Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от Covid-19 Михал Дворчик сообщил, что сегодня в стране началась вакцинация детей от коронавируса.

Он подчеркнул, что был зафиксирован высокий спрос родителей на прививку для детей.

— Мы зафиксировали высокий интерес со стороны родителей. Они активно записывали детей на вакцинацию, поэтому надеемся, что эту группу населения мы вакцинируем как можно скорее, — говорится в сообщении.

Дворчик также отметил, что сейчас лучшее время для вакцинации, так как волна пандемии проходит. Новых заражений все меньше и меньше, однако уже осенью может снова начаться очередная волна.

Люди, которые записались в приложении Дия и хотят вакцинироваться от Covid-19 сейчас, но еще не получили приглашение, могут получить прививку в порядке живой очереди.

Источник: In Poland.