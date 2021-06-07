Совместное исследование ученых Чикагского университета и НИИ Скриппса, показало, что во время последней большой пандемии гриппа H1N1 в 2009 году у людей развился сильный и эффективный иммунный ответ на стабильные, консервативные части вируса.

Это предполагает стратегию разработки универсальных вакцин против гриппа, которые призваны вызывать те же самые ответы, вместо того, чтобы нацеливаться на части вируса, которые имеют тенденцию быстро эволюционировать и требуют новой вакцины каждый год.

При разработке вакцин против сезонного гриппа чиновники здравоохранения пытаются предвидеть преобладающую разновидность вируса, которая будет циркулировать в этом году. Эти прогнозы часто не совсем точны. Иногда появляются новые, неожиданные варианты, а это означает, что вакцина может быть не очень эффективной.

Чтобы избежать этого, конечная цель многих исследователей гриппа — разработать универсальную вакцину, которая может учитывать любой штамм вируса или его вариации в течение данного года или даже дольше.

Американские ученые изучали иммунные реакции людей, которые впервые подверглись воздействию вируса пандемического гриппа H1N1 2009 в результате инфекции или вакцины.

Исследователи увидели, что иммунная система этих людей вспомнила выработанные тогда иммунные ответы, которые оказались очень эффективными в борьбе с вирусом. А поскольку нацелены они на консервативные, неизменные, части вируса, это обстоятельство может стать весомым основанием для создания вакцины, вызывающей такие же устойчивые иммунные ответы.

— Мы не только обнаружили эти широко нейтрализующие антитела, но теперь мы знаем способ их действительно вызвать, — отметила иммунолог Калифорнийского университета в Чикаго Дженна Гатмиллер.

По словам иммунолога, вероятность того, что в течение нашей жизни возникнет еще одна пандемия, вызванная вирусом H1, довольно высока. Знание того, что у нас действительно есть иммунный набор, готовый защитить себя, обнадеживает. Теперь это просто вопрос получения правильной вакцины для этого.

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