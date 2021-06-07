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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Испании учителям ошибочно ввели сразу шесть доз Covid-вакцины

вакцинація

В испанском городе Гельвес (Севилья) восемь учителей по ошибке получили увеличенную дозу вакцины против коронавируса от компании Pfizer.

Еще в пятницу, 4 июня, их иммунизировали и ввели шесть доз вещества каждому.

Все выходные вакцинированные находились под наблюдением специалистов. При этом тревожные симптомы у них не обнаружили.

В понедельник, 7 июня, все они вернулись к своей работе.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире проходит иммунизация против коронавируса.

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Сначала во всех странах уколы делали сотрудникам медицинской сферы, затем начали вакцинировать пожилых людей, работников образовательной сферы. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021 года.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Efe

Фото: Depositphotos

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