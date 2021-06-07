В Украине наблюдается позитивная динамика касательно ситуации с коронавирусом. На территории страны фиксируется снижение количества новых больных, госпитализированных и летальных случаев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в Офисе президента Украины.

— Все области Украины сейчас находятся в желтой зоне. Занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше, чем на прошлой неделе. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% — сейчас болеют 81 927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев, — цитирует Дениса Шмыгаля пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, по его словам, в Украине наращиваются темпы вакцинации населения: за неделю привили 240 543 человека, всего в Украине сделали 1 388 124 прививки.

— Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины, — добавил он.

Вакцинация против коронавируса

В Украине продолжается процесс иммунизации против коронавируса.

Прививки делают вакцинами иностранного производства.

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