В Брюсселе местные власти отменили решение об обязательном ношении медицинских масок на улице.
Оно вступит в силу в среду, 9 июня, заявил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter.
— Вакцинация продолжается, и число заболевших снижается. Начиная с 9 июня, ношение маски на открытом воздухе, за исключением оживленных торговых улиц, больше не будет обязательным, — написал Филипп Клоз.
При этом местные власти призывают горожан и в дальнейшем серьезно относиться к другим карантинным ограничениям, быть внимательными и ответственными.
Карантинные ограничения в мире
Гражданам Южной Кореи с июля также разрешили ходить по улице, не надевая медицинских масок.
Однако это правило касается только тех, кто получил хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса.
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Источник: Philippe Close