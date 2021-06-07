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Людмила Грубник |

Власти Брюсселя объявили об отмене масочного режима

Власти Брюсселя объявили об отмене масочного режима

В Брюсселе местные власти отменили решение об обязательном ношении медицинских масок на улице.

Оно вступит в силу в среду, 9 июня, заявил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter.

— Вакцинация продолжается, и число заболевших снижается. Начиная с 9 июня, ношение маски на открытом воздухе, за исключением оживленных торговых улиц, больше не будет обязательным, — написал Филипп Клоз.

При этом местные власти призывают горожан и в дальнейшем серьезно относиться к другим карантинным ограничениям, быть внимательными и ответственными.

Карантинные ограничения в мире

Гражданам Южной Кореи с июля также разрешили ходить по улице, не надевая медицинских масок.

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Однако это правило касается только тех, кто получил хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса.

Подробнее о карантине в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Philippe Close

Фото: Depositphotos

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